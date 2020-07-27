Rusya’da 5635 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde Rusya’nın 84 bölgesinde 5635 yeni vaka kaydedildi. Yeni vakaların 1404’ünde bir semptoma rastlanmadı.

Vakaların 694’ü başkent Moskova’da, 252’si Sverdlovsk bölgesinde, 188’i Nijnıy Novgorod bölgesinde, 188’i Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde 172’si St. Petersburg’da görüldü.

Ülkede şimdiye kadar 818 bin 120 vaka tespit edildi.

Gün içinde iyileşen hasta sayısı 3079 kişi arttı. Toplam iyileşen hasta sayısı 603 bin 329 oldu. Hayatını kaybeden hasta sayısı da 85 artarak 13 bin 354’e yükseldi.