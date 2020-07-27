FSB: Moskova’da planlanan terör saldırısı önlendi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkent Moskova’da kalabalık bir alanda gerçekleştirilmesi planlanan bir terör saldırısının önlendiğini duyurdu.

FSB’nin açıklamasında, “Rusya Federal Güvenlik Servisi, İçişleri Bakanlığı ve Soruşturma Komitesi ile birlikte Moskova’da kalabalık bir yerde saldırı planlayan bir terör örgütü üyesinin eylemleri bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.

Gözaltı işlemleri sırasında etkisiz hale getirildiğini belirtilen teröristin, Orta Asya’dan geldiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, terörist Moskova bölgesine bağlı Himki kentinde terk edilmiş bir garajda bulundu ve otomatik silahla güvenlik güçlerine ateş açtı. Güvenlik güçleri ise teröriste karşılık verdi.

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