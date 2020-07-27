Rus İnturist şirketi, Türkiye’ye tur satışlarına başladığını duyurdu

Rus tur operatörü İnturist, Rusya’nın başkenti Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu kentlerinden İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Dalaman’a tur satışlarının başladığını söyledi.

Rusya’nın Türkiye ile belirli kentler üzerinden uçuşların yeniden başlamasına ilişkin karar almasının ardından İnturist şirketinden Sputnik'e tur satışlarının açıldığı açıklaması yapıldı.

Açıklamaya göre, Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-donu kentlerinden düzenli uçuşlarla İstanbul ve Kapadokya’ya rehberli turların satışı yapılmaya başlandı. Plaj tatili için de, turistlerin düzenli ve charter uçuşlarla Akdeniz kıyılarındaki otellere Antalya; Ege kıyılarındaki otellere de Dalaman varışlı olarak götürülmesi planlanıyor.

Uçuşlar ise THY, AZUR AIR ve Red Wings şirketleri ile gerçekleştirilecek.

Tur kapsamında turistlere Antalya’da 300’den, Ege kıyılarında 90’dan, İstanbul’da 300’den fazla otel teklif ediliyor.

Turistler İstanbul’a 1 Ağustos, Antalya ve Dalaman’a 10 Ağustos itibariyle gönderilmeye başlanacak. Antalya ve Dalaman’a charter uçuşlu programlarsa ekim sonuna kadar sürecek.

Uçuşların durdurulması nedeniyle Türkiye turlarını iptal edenlerin veya başka kentler üzerinden olan turlarını Moskova, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan uçuşlu olanlarla yeniden düzenlenmesini isteyenlerin şirkete başvurabileceği de aktarılıyor.

‘Otellerin çoğu, güvenlik sertifikalı’

Öte yandan şirketin Müdürü Sergey Tolçin, Antalya ve Ege kıyılarında henüz açılamayan ve kendilerine çalışmalarına dair bilgi aktarmayan oteller bulunduğunu da ekledi.

Tolçin, sistemlerindeki otellerin çoğunun güvenlik sertifikası aldığını, Ankara’nın belirlediği standartlara uygun olduğunu ifade etti.

RST: Ruslar turlarını Türkiye turları ile değiştirmek konusunda aceleci davranmıyor

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Sözcüsü İrina Tyurina’ya göre, Ruslar çoktan ülkenin güneyine tur satın aldı ve onları Türkiye turları ile değiştirmek konusunda aceleci davranmıyor.

Rus basınına konuşan Tyurina, “Türkiye güzergâhının tam vaktinde açıldığını söylemek mümkün. Yurtiçi turlarına yönelik talepler zaten önemli ölçüde gerçekleşti. Yurtiçi turlarındaki düşüş oranı yüzde 5-10 düzeyinde, bu da ülkenin güneyindeki otellerdeki yer sıkıntısından kaynaklı” dedi.

Tyurina, Rusya’nın Karadeniz kıyılarında tatil satın almak isteyen herkesin çoktan almış olduğunu, acele taleplerin geçen hafta sona erdiğini kaydetti.

‘Sadece ceza ödeyerek turlarda değişiklik yapılabiliyor’

Tyurina, “Tur şirketlerinin çoğunda Rus tatil beldelerine yönelik turları Türkiye’dekilerle değiştirme durumu yok, turlar ceza ödeyerek değiştirilebiliyor. İptaller de pahalı turlarda geçerli, orta ve düşüş fiyatlılarda değil. Ancak yine de birçok turist telefon açıp seyahatlerini yeniden düzenleme olasılığı olup olmadığını netleştiriyor” dedi.

‘Türkiye’nin etkisi kaçınılmaz’

Tyurina, “Önümüzdeki günler Rusların ne karar vereceğini gösterecek. Türkiye’nin açılmasının bir etki yaratması kaçınılmaz, ancak ağustos satışlarından yüzde 10-15’inden fazlasını çekmesi düşük ihtimal. Türkiye güzergahı, iç turizmin çıkarları çokça göz önünde bulundurularak açılıyor. Krasnoyarsk bölgesi ve Kırım’a ağustosta yüzde 10 daha az turist gelirse, bu geçen yılki göstergelerle mukayese edilebilir bir durum olacak” dedi.