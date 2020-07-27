Moskova Patrikhanesi yetkilisi: Rusya, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesinden ders çıkarmalı

Telegram hesabından açıklama yapan Savva, "namaz... Nantes'ta bir katedralin kundaklanması (ki bu, bir yıl içinde Fransa'daki ilk katedral kundaklaması değil)... Birisi, belki de biraz sırıtarak 'Bu, Avrupa'nın Hristiyanlığı reddetmesine verilen bir cevap' diyebilir. Neye gülüyorsunuz? Ortak trajedimize gülüyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

"Rusya'nın özel bir yolu var, kültürü Avrupa'nın geri kalanından farklı. Ancak Avrupa medeniyeti, bizim ortak medeniyetimiz. Ona vurulan darbe bize vurulur" diye devam eden Savva, Rusya'nın Avrupa'nın demirbaşlarından biri olduğunu, Rus kültürünün ise Avrupa kültürünün incilerinden biri olduğunu kaydetti.

Savva, "Devlet kuran bir halk olarak Ruslar, bu gelişmelerden ders çıkararak medeniyetimizi ve kültürümüzü korumalı" diye ekledi.