Kremlin’den Donbass’taki çatışmanın taraflarına ateşkes koşullarına uyma çağrısı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri tarafından verilen ateşkes emrinin süresiz olmasını çok önemli olumlu bir adım olarak niteleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, Donbass’taki çatışmanın tüm taraflarının ateşkesin koşullarına uyması gerektiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR) ve Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) yönetimlerinin çıkardıkları ateşkes emirlerinin süresiz olmasını çok önemli olumlu bir adım olarak niteledi. Peskov, Donbass’taki çatışmanın tüm taraflarının ateşkesin koşullarına uyması gerektiğini ifade etti.

Basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Ateşkesin kendisi ve bağımsızlıklarını ilan eden cumhuriyetlerin yönetimlerinin çıkardıkları emirlerde ateşkesin süresiz olacağını ifade etmesi, büyük övgüyü hak eden ve memnuniyet verici bir karardır. Bu durumda her iki tarafın da üstlenmiş olduğu yükümlülüklere ve anlaşmalara bağlı kalması önemli olacak” diye konuştu.

Peskov, Moskova’nın ateşkese Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri tarafından uyulacağına dair garanti verip veremeyeceği sorusuna, “Anlaşmaların ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında belgelenmesi farklı bir şey, ancak bu durumda Rusya tarafından verilebilecek bir takım garantilerden söz etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum, zira Rusya, Ukrayna’nın güneydoğusundaki çatışmanın katılımcısı değil” yanıtını verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in yaptıkları telefon görüşmesini de yorumlayan Peskov, ‘görüşme atmosferinin yapıcı, çalışmaya odaklı olduğunu ve konuşmanın esaslı olduğunu’ vurguladı.

Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubu üyelerinin geçen hafta Belarus’un başkenti Minsk’te yaptıkları görüşmede, bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta dün gece yarısından itibaren tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmiş oldu.