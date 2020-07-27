Rus Su-27 jetinden ABD’nin Karadeniz’deki keşif uçağına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’in tarafsız hava sahasında seyreden ABD’ye ait Poseidon keşif uçağını önlemek üzere bir Su-27 savaş jetinin havalandırıldığını duyurdu.

Bakanlığa bağlı Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre Rusya’ya ait hava savunma birlikleri, Karadeniz’in tarafsız hava sahasında Rusya sınırlarına doğru yaklaşan bir hava hedefi tespit etti.

Açıklamada, “Hedefe önleme yapmak üzere Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait nöbetçi Su-27 avcı uçağı havalandırıldı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefine güvenli bir mesafeye yaklaştı ve onu Amerikan P-8A Poseidon keşif uçağı olarak tanımladı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ABD Donanmasına ait keşif uçağının Rusya sınır bölgesinden dönüş yaptıktan sonra Rus uçağının da üssüne geri döndüğü ifade edildi.

Rus Su-27 uçağının tüm uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak gerçekleştiğini belirten bakanlık, Rusya sınırının ihlaline izin verilmediğini vurguladı.