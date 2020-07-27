Kremlin: G7’ye girmek yönünde bir çabamız yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın G20 formatının etkinliğinden tamamen memnun olduğunu, Putin’in hiçbir zaman G7’ye yeniden katılmak yönünde bir girişimde bulunmadığını belirtti. Peskov ayrıca, “Türkiye ve Çin gibi ülkeler olmadan ekonomi ve başka konularda küresel kaderleri konuşmak nasıl mümkün olabilir?” dedi.

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Rusya’nın G7’ye yeniden katılmasına karşı oldukları açıklamasına yanıt verdi.

Peskov, “Rusya’nın G7’ye girmek yönünde bir çabası yok. Üstelik Rusya, küresel ekonomik gelişim merkezleri göz önünde bulundurulduğunda, G20 gibi, günümüz ekonomik gerçeklerine daha iyi yanıt veren formatlar çerçevesinde yürütülen çalışmalardan son derece memnun, bunu birçok kez dile getirdik” dedi.

G8’in var olduğu döneminde Soçi’de bir zirvenin gerçekleştirilmesinin planlandığını, ancak katılımcıların Rusya’ya gelmeyi reddettiğini hatırlatan Peskov, o zamandan beri Putin’in hiç bu yönde bir girişimde bulunmadığını kaydetti.

‘Türkiye, Çin, Brezilya, Hindistan olmadan ekonomi ve başka konuları konuşmak nasıl mümkün olabilir?’

Peskov, temel ekonomik gelişim merkezlerinin dahil olmadığı hiçbir oluşumun etkili olma potansiyeli taşımadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Peskov’a göre, G7 küresel ekonomik meseleleri tartışabilir, ancak küresel liderlik iddia etmesi pek mümkün değil.

Peskov, “Hindistan, Çin, Brezilya, Türkiye ve daha birçok ülkenin katılımı olmadan, sözgelimi ekonomi, sosyal kalkınma ve başka alanlarda, veya politika alanında küresel kaderleri tartışmak nasıl mümkün olabilir? Muhtemelen bunları sadece tartışmak mümkün olur, ancak bu sırada küresel liderlik iddiasında bulunmak mümkün değil” dedi.

Dmitriy Peskov, ayrıca Putin’in BMGK daimi üyeleri (Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere) liderleri arasında bir görüşme gerçekleştirilmesi teklifini de değerlendirdi. Peskov’a göre, bu görüşmede ekonomi ile ilgili meselelerin ele alınmasının hedeflenmediğini kaydetti.

Maas, “Rusya’nın G7’den çıkarılmasının sebebi Kırım’ın ilhakı ve Ukrayna’nın doğusundaki müdahalesiydi. Bu konu çözülmeden, bu anlamda bir şans görmüyorum” demişti.