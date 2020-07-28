Rusya Temsilcisi: Türkiye, Ayasofya’nın restorasyonunda UNESCO ile görüşme sözü verdi

Rusya’nın UNESCO Daimi Temsilcisi Aleksandr Kuznetsov, Türk yetkililerin UNESCO yönetimine Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin ardından planlanan restorasyon çalışmaları konusunda birlikte yakından çalışma ve restorasyon planını görüşmek üzere bir uzman heyetini davet etme sözünü verdiğini söyledi.

Rus basınına konuşan Kuznetsov, “Kararın (Ayasofya’yı camiye dönüştürülmesi) ardından Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi (Altay Cengizer) kurumun genel müdürüne hitaben yazılan bir mektubu dolaşıma sokup Ayasofya’nın namaz saatlerinin aralarında tüm inançlardan insanlara açık olacağının güvencesini verdi” dedi.

Kuznetsov’a göre, Türk tarafı ayrıca çok sayıda restorasyon çalışması ve altyapı projesini değerlendirecek bir bilim konseyi kurma sözü verdi.

Kuznetsov, “UNESCO uzmanlarına danışmadan hiçbir şey yapmayacaklarına dair bizi temin ettiler ve kurumun uzmanlarını yakın zamanda İstanbul’a davet edeceklerinin sözünü verdiler. UNESCO için bu çok önemli zira Türk yetkililer uzun süre kurumun taleplerine yanıt vermeyip, mabedin statüsünü değiştirmeden önce onlara danışmadı” ifadelerini kullandı.

Kuznetsov’un açıklamasına göre, mektup UNESCO’ya geçen hafta, Ayasofya’da ilk namaz kılınmadan önce gönderildi.

Kuznetsov, UNESCO’nun Türkiye’den başka hangi bilgiler almayı beklediği konusunda bir açıklama yapamadı. Daha önce bir UNESCO temsilcisi Rus basınına yaptığı açıklamada Türk tarafından yapının korunması yönünde tüm garantileri almadıklarını belirtmişti.

Kuznetsov ayrıca Türk heyetin temsilcilerinin son zamanlarda çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini, bu görüşmeler arasında Dünya Mirasları Merkezi Müdürü ve UNESCO’nun Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile yapılan görüşmelerin de olduğunu ekledi.

Kuznetsov, Türk yetkililerin Ayasofya’ya yönelik 1972 tarihli Dünya Kültürel Mirası’nın Korunması’na Dair Sözleşme’deki hükümlere sıkı bir şekilde uymasını umut ettiğini de ekledi.