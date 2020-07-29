Polonya, Rus sınırlarına F-35 yerleştirmekten vazgeçti

Decenfe24 portalında yayınlanan makaleye göre Polonyalı yetkililer, Rusya'nın F-35’lerin radar ve kızılötesi özelliklerini ele geçirebileceği korkusuyla ülkenin doğusuna beşinci nesil savaş uçaklarını yerleştirmekten vazgeçti.

Makalenin yazarı, Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan Svidwin'deki hava üssünün inşası ve modernizasyonu ihalesine dayanarak böyle bir sonuca vardığını belirterek, söz konusu yerlere F-16 Fighting Falcon'ların yerleştirilebileceğini kaydetti.

Polonya, Rus yapımı MiG-29 ve Su-22 filolarını yenileme çabalarının bir parçası olarak ABD ile ocak ayında 6.5 milyar dolar değerinde 32 adet F-35A tipi beşinci nesil savaş uçağı sözleşmesi imzalamıştı.