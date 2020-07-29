Rostov-na-Donu’dan ilk uluslararası uçuş, 3 Ağustos’ta İstanbul’a

Platov Uluslararası Havalimanı’ndan bir sözcü, Sputnik’e yaptığı açıklamada “3 Ağustos’ta İstanbul’a düzenli uçuşlar; 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a charter uçuşları yeniden başlayacak” dedi.

Açıklamaya göre, bugünden itibaren havalimanının uçuş programına THY ile yapılacak İstanbul uçuşları eklendi. Uçuşlar haftada dört kez olmak üzere pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri Rostov-na-Donu’dan 3.30 kalkışlı, İstanbul’a 6.05 varışlı olarak gerçekleştirilecek. İstanbul’dan ise 00.30 kalkışlı, 2.35 varışlı olarak Rostov-na-Donu’ya dönüş uçuşu yapılacak. Uçuşlar Airbus A319/A320 uçaklarıyla düzenlenecek.

Rusya’ya iniş yapan tüm yabancıların en fazla üç gün önce yapılmış koronavirüs test sonucu sunması ya da Rusya’da üç gün içinde testten geçmesi gerekiyor. Rusya vatandaşlarının ise ilgili internet sitesinde özel bir form doldurması, daha sonra üç gün içinde, varışta gerçekleştirilmiş Kovid-19 testinin sonucunu buraya yüklemesi gerekecek.

Diğer yandan uçaklardaki tüm kişilerin özel bir form doldurması isteniyor, formdaki veriler Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) yerel birimine aktarılıp incelenecek.