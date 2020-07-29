Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden vize açıklaması

Büyükelçiliğin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.
📌 Bugünden itibaren #Türkiye’de bulunan #Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde TC vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde #vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır.— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) July 29, 2020
🔗https://t.co/OzHjm0MNiL pic.twitter.com/mWJyKzRvGb
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