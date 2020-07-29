Rus havayolu şirketleri duyurdu: 10 Ağustos itibarıyla Türkiye’ye uçuyorlar

Rus S7 Airlines, Azur Air ve Ural Airlines şirketleri Türkiye ile 10 Ağustos itibarıyla uçuşları yeniden başlatacaklarını duyurdu.

Moskova’nın Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması kararı sonrasında Rus havayolu şirketlerinden de bu yönde açıklamalar geliyor.

S7 Airlines tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos’tan itibaren Türkiye ile uçuşlara başlanacak. Moskova’dan Antalya ve Dalaman’a düzenli uçuşlar için biletler satışa açıldı.

Antalya uçuşları günde iki kez, Domodedovo Havalimanı’ndan 06.05 ve 13.55’te yapılacak. Moskova-Dalaman uçuşu da haftada üç ilâ yedi kez düzenlenecek. Uçuşlar Airbus A320 uçağıyla gerçekleşecek.

Uçuşlar sırasında güvenlik konusunda ise ek hassasiyet gösterilecek. Uçaklar uçuş sonrasında zorunlu olarak dezenfekte edilecek, havalandırılacak, ilk yardım kitleri arasında maske de yer alacak.

Güvenli mesafe için biletler sistem üzerinde mümkün olduğu kadar, yolcular arasında boşluk kalacak şekilde düzenlenecek. Uçuş öncesinde yolculara antibakteriyel mendiller verilecek.

Azur Air’in açıklamasına göre, 10 Ağustos itibarıyla Moskova’dan Antalya, Bodrum ve Dalaman’a charter uçuş programı başlatılacak. Yekaterinburg’dan Moskova’ya yapılacak düzenli uçuşlar, Moskova’dan Türkiye’ye charter uçuşların gerçekleştirileceği saatlere uygun olarak düzenlendi. Benzer bir aktarma programı Yekaterinburg’dan Türkiye’ye olduğu gibi, Türkiye’den Yekaterinburg yönü için de belirlendi.

Diğer yandan şirket ağustos ayında ilk kez Koltsovo’dan Vnukovo’ya günlük olarak uçuşlar gerçekleştirecek. Söz konusu uçuşlar 10 Ağustos’tan itibaren Yekaterinburg çıkışlı olarak planlanıyor. Uçuşlar 215 yolcu kapasiteli Boeing 737-900 uçağıyla düzenlenecek.

Ural Airlines üç kentten Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçacak

Ural Airlines’ın açıklamasında da 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a uçuşların başlayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, şirket Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’ndan, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu’dan uçuş düzenleyecek.

Charter uçuşları için biletler TUI ve Coral Travel tarafından alınıyor. Türkiye için biletler seyahat paketi üzerinden satın alınabiliyor.