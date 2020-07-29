Rus vekil Onişenko: Tatil için Türkiye'ye gitmeyin

Sputnik'in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Onişenko, Türkiye ile Rusya arasındaki uçak seferlerinin ağustos başı itibarıyla başlayacak olmasını değerlendirdi.

Ticari ve uluslararası bağlantılar için sınırları açma kararının daha önce alınması gerektiğini kaydeden Onişenko, "Türkiye elbette herkesi heyecanlandırıyor. Resmi olarak bu ülkeye gidilebilir ancak gayriresmi olarak bunu tavsiye etmiyorum. Zira Ruslar bu yıl pandemi nedeniyle yeterince stres yaşadı, uçuşlar diğer bir stres unsuru olacak" ifadelerini kullandı.

"Diyelim ki, yaz sonunda Türkiye'ye gittik, sıcak sularda rahatladık, 'her şey dahil' sistemini yüzde 200 oranında kullandık ve ağustos sonu veya eylül başında evimize döndük. Eylül başında ülkemiz o kadar sıcak olmuyor. Yani kendimiz için daha fazla stres yaratacağız. Bunun yerine Moskova Bölgesi'ne gidin, organizmanızın kendine gelmesine izin verin" diye devam eden Onişenko, 1 Eylül'de okulların açılmasıyla herkesi önemli bir testin beklediğine dikkat çekerek Rusya vatandaşlarına kendi ülkelerinde tatil yapma çağrısı yaptı.

Rusya, 27 Mart’ta koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası uçuşları durmuştu.

Moskova, 1 Ağustos’ta Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’ta Antalya, Bodrum ve Dalaman’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Uluslararası uçuşlar başkent Moskova, Moskova bölgesi, St. Petersburg ve Rostov-na-Donu üzerinden yapılacak.