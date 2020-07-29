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    Rus turist

    ATOR: On binlerce Rus Türkiye turları rezerve ediyor, satışlar günden güne artıyor

    © Sputnik / Ilya Pitalev
    Rusya
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    Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına yoğun bir şekilde rezervasyon yaptıklarını, İngiltere’ye gitmek isteyenlere 2 haftalık karantinanın engel olduğunu, Tanzanya’da ise kış olduğu için turizm sezonunun tam olarak açılmadığını belirtti.

    Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ATOR Başkanı Maya Lomidze, Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına yoğun bir şekilde rezervasyon yaptıklarını, İngiltere’ye gitmek isteyenlere 2 haftalık karantinanın engel olduğunu, Tanzanya’da ise kış olduğu için turizm sezonunun tam olarak açılmadığını ifade etti.

    ‘Sayı günden güne artıyor’

    Lomidze, “Saydıklarımdan Türkiye şüphesiz turistik bir hedef ve uçuşların açılması konusunda duyuru yapılır yapılmaz turistlerimizin aktif bir şekilde rezervasyona başladıklarını görüyoruz. Rezervasyon temposu da sevindirici, tatil yerlerine gitmek isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Uçulabilecek havalimanları sayısının şimdilik az olmasına rağmen toplamda on binlerce kişi olduğunu söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu.

    Türkiye’nin 1 Ağustos’ta İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos’tan itibaren de başlıca tatil kentleri olmak üzere 2 aşamada açıldığını hatırlatan yetkili, rezervasyonların büyük bir kısmının 10 Ağustos’tan sonraki döneme denk geldiğini vurguladı.

    ‘İngiltere hiçbir zaman Türkiye kadar popüler olmadı, 2 haftalık karantina da kalkmış değil’

    Türkiye’ye kıyasla İngiltere’nin hiçbir zaman o kadar popüler olmadığını belirten Lomidze, “Uçuşların açılması dahi, ülkeye gelen tüm yabancı vatandaşlar için iki haftalık karantinanın iptal edildiği anlamına gelmiyor. Bu durum elbette ki her türlü turist akımını sınırlandırıyor, zira turistlerin gözlem altında kalması gereken fazladan iki hafta süresi olmuyor” diye konuştu.

    Uçuşlara açılan diğer bir ülke olan Tanzanya’yı dile getiren Lomidze, bu ülkenin oldukça iyi bir gelecek vat ettiğini ve charter seferlerle ‘geçen yılın atılımı’ olduğunu vurguladı:

    ‘Tanzanya’da kıştan dolayı sezon düşük’

    “Tanzanya’ya giden toplam 6 bin kişiden 5 bini, 2019’un son bir buçuk çeyreğinde charter uçuşlarla taşındı. Tanzanya potansiyel olarak bir charter destinasyonu, böylelikle mevcut koşullarda Karayipler veya Güneydoğu Asya'nın popüler ülkelerine alternatif olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan bu ülke Ekvator’un güneyinde yer alıyor ve şu anda orası kış, sezon düşük. Operatörler charter seferleri açma olasılıklarını değerlendiriyor, ancak tatil konforlu olmayacağı için şu anda pek uygun değil.”

    Şimdilik sadece Zanzibar Adası’nın turistlere açıldığını söyleyen Lomidze, oraya giden kişilerden Tanzanya anakarasının aksine koronavirüs testi istenmediğini sözlerine ekledi.

     

    Etiketler:
    Türkiye, Rus turistler, Rus Turizmi, Rus turist, ATOR
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