Putin: Rusya’da koronavirüs durumu herhangi bir yöne hareket edebilir

Rusya lideri Vladimir Putin, ülkedeki epidemiyolojik durumun genel olarak istikrara kavuştuğunu, fakat bazı bölgelerin Kovid-19 nedeniyle zorluklar yaşamaya devam ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki epidemiyolojik durumun genel olarak istikrara kavuştuğunu, fakat bazı bölgelerin Kovid-19 nedeniyle zorluklar yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Rus lider, “Ülke genelinde durum istikrara kavuşuyor. Bölgeler zorunlu kısıtlamaları kademeli olarak kaldırıyor, iş faaliyetleri yeniden başlıyor, üretim başlatılıyor, beslenme işletmeleri ve alışveriş merkezleri açılıyor” dedi ve şöyle devam etti:

‘Rahatlamak ve doktor tavsiyelerini unutmak için bir neden yok’

“Aynı zamanda hemen söylemek istiyorum, durum hala ağır ve herhangi bir yöne hareket edebilir. Bu nedenle rahatlamak ve doktor tavsiyelerini unutmak için bir neden yok."

Çevirimiçi gerçekleşen toplantıya Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ile bölge ve kurum yöneticileri katıldı.

Putin, haziran ve temmuzda yeni vaka sayısının mayıstaki tepe değerlere göre iki kat azaldığını, fakat durumun değişebileceğini ifade etti. Popova ise Rusya genelinde yeni vaka sayısında günlük bazda istikrarlı düşüş eğiliminin oluştuğuna dikkat çekti.

Bölge yöneticilerine ‘ölçülü kararlar alın’ çağrısı

Sağlık Bakanı Muraşko ise bazı bölgelerde vaka sayısının arttığını, bunun vatandaşların korunma önlemlerini es geçmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Bölge yöneticilerine kısıtlamaları kademeli olarak kaldırma ve sadece uzmanların önerileri üzerinde ‘ölçülü kararlar’ alma çağrısında bulunan Putin, yeniden kısıtlama düzeni getirmekten kaçınmak gerektiğini vurguladı.

Rus lider bir kez daha sağlık çalışanlarına, yüzbinlerce vatandaşın sağlıklarının korunmasına yardımcı olan özverili, cesur ve koordineli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.