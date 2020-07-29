Aeroflot koronavirüs testi olmayan yabancıları taşımayı reddedecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların yeniden başladığı Türkiye, İngiltere ve Tanzanya’dan gelecek olan yolcuları, yanlarında negatif koronavirüs test sonucu olmaması durumunda taşımayı reddedeceğini duyurdu.

Aeroflot’tan yapılan açıklamada, 1 Ağustos’tan itibaren uçuşların yeniden başladığı Türkiye, İngiltere ve Tanzanya’dan gelecek olan yolcuların, yanlarında negatif koronavirüs test sonucu olmaması durumunda taşınmayacağı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Rusya Federasyonu havaalanları üzerinden transit geçiş yapan yolcular dahil olmak üzere düzenli uçak seferlerinin yeniden başlatıldığı ülkelerden Rusya Federasyonu havalimanlarına uçmayı planlayan yabancı vatandaşlar, check-in ve uçağa binme işlemleri için uçuş saatinden en geç 72 saat önce PCR yöntemi ile yapılan Kovid-19 negatif test sonucu sunmalıdır. Böyle bir belgenin sunulamaması durumunda yolcular taşınmayacak.”

Açıklamada ayrıca uçuş sırasında yolcuların özel bir anket doldurmaları gerekeceği belirtildi.

Daha önce Rus basını, Rusya Federal Havacılık Kurumu'nun (Rosaviatsiya) gönderdiği telgrafa atıfla Rus hava taşımacılık şirketlerinin üzerlerinde negatif koronavirüs testinin olmadığı yolcuları taşımayı reddetme hakkına sahip olduklarını, belgenin olmaması durumunda yolcuyu alıp almama kararının hava taşımacılık şirketine ait olduğunu yazmıştı.