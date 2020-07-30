FSB, güvenlik görevlilerini öldürmeyi planlayan IŞİD mensupları gözaltına aldı

FSB’den yapılan açıklamada, St. Petersburg’da IŞİD mensuplarının kolluk kuvvetleri mensuplarına saldırı hazırlığı içinde oduğu ifade edildi. Gözaltına alınan örgüt mensuplarının Orta Asya’dan oldukları kaydedildi.
Operasyonun İçişleri Bakanlığı ile ortak gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya Federasyonu asker ve kolluk kuvvetlerine karşı saldırı hazırlığında olan söz konusu kişiler, daha sonra Ortadoğu’ya geçerek uluslararası terör örgütlerine katılmayı planlıyordu."
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ‘suç faaliyetlerinde kullandıkları’ iletişim araçları ve banka kartları ele geçirildi.
Haklarında soruşturma başlatılan militanların ayrıca terörizm propagandası ve Rus vatandaşlarının terör örgütlerine kazandırılması faaliyetlerine katılıp katılmadıkları araştırılıyor.
Daha önce, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Rusya’da son 10 yılda önlenen 698 terör suçundan 159’unun terör saldırısı girişimi olduğunu belirtmişti.
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