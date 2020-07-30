Putin ile Anastasiadis, Doğu Akdeniz'i ve Kıbrıs sorununu konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'in açıklamasına göre, Kıbrıs tarafının talebi üzerine gerçekleşen görüşmede Putin ve Anastasiadis, Doğun Akdeniz'deki durumu ve Kıbrıs sorununun çözüm perspektifleri de dahil bölgesel meseleleri ele aldı.

Liderler, Rusya ile Kıbrıs arasındaki diplomatik ilişkilerin 60. kuruluş yıl dönümü iki tarafın birçok alanda geleneksel olarak dostane ve yapıcı işbirliğine sahip olduğunun altını çizdi.

Putin ve Anastasiadis, ticari-ekonomik ve insani ilişkileri geliştirmeye ilgi duyduklarını da belirtti.