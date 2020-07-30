Rusya, Türkiye’ye gaz sevkiyatında ikinci sırayı Katar’a bıraktı

Türkiye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) raporuna göre, Türkiye mayıs ayında gaz ithalatını yıllık bazda yüzde 0.51 oranında azalttı ve 2.667 milyar metreküpe kadar düşürdü. Bunun 1.221 milyar metreküpü boru hattı üzerinden alınan doğalgazdan, 1.445 milyar metreküpü ise sıvılaştırılmış doğalgazdan oluşuyor. Diğer yandan boru hattı üzerinden alınan doğalgaz ithalatı yüzde 45 azaldı, sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatı ise Mayıs 2019 dönemine kıyasla üç kat arttı. Aylık bazda ise Türkiye’ye gaz ithalatı yüzde 1.3 arttı.

Rusya’dan Türkiye’ye mayıs ayında yapılan gaz sevkiyatı yıllık bazda yüzde 62 azaldı ve 340 milyon metreküpe kadar düştü. Aylık bazda ise sevkiyat hacmi yüze 38 azaldı.

Diğer yandan Katar’dan gaz sevkiyatında ise gözle görülür bir artış yaşandı. Bu artış yıllık bazda 4 kat, aylık bazda 2 kat daha fazla oldu. Böylece Katar, Türkiye’ye gaz sevkiyatında Rusya’yı ikinci sıradaki yerinden etti ve ülkeye 520 milyon metreküp gaz sevkiyatı yaptı.

Azerbaycan, Türkiye’ye gaz sevkiyatında en büyük pay sahibi olarak yerini korudu. Azerbaycan’dan Türkiye’ye sevkiyat hacmi geçen yıla kıyasla yüzde 14.5 oranında arttı ve 882 milyon metreküpe ulaştı.

Rusya’nın Türkiye pazarındaki payı ise mayıs ayında yüzde 12.74’e kadar düştü. Bu oran nisan ayında yüzde 17.86’ydı. Azerbaycan sevkiyatların yüzde 33’ünü, Katar ise yüzde 19.5’ini kapsadı.