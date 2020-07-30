Rus Dışişleri'nden Türk-Azeri ortak askeri tatbikatı da dahil olmak üzere Ermenistan ve Azerbaycan'a itidal çağrısı

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Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum nedeniyle tüm taraflara itidal çağrısı yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Anton Zaytsev, Azerbaycan'da yapılan Türk-Azeri ortak askeri tatbikatı için de geçerli olduğunu ifade etti.

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