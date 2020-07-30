Rusya: Türkiye ile Libya’da ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için ek süre gerekli

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın Yarımcısı Anton Zaytsev, Türkiye ile Libya’da ateşkese yönelik bir anlaşmaya varmak için ek süre gerektiğini söyledi.