Rusya Yatırım Fonu Başkanı, ülkesinde koronavirüs aşısının geliştirilmesini, Sputnik’in ilk sinyal verişine benzetti

CNN’e konuşan Rus yetkililer Gamaley Uluslararası Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği10 Ağustos veya daha öncesinde tescil edilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Aşı araştırmalarını finanse eden RPFİ’nin Başkanı Kirill Dmitriyev, “Bu Sputnik’le ilgili olan ana benzer bir an. ABD’liler uydunun sinyalini duyduklarında şaşırmışlardı. Aşı için de aynı durum söz konusu. Rusya bu alanda bir ilki gerçekleştirecek” dedi.

Dmitriyev ayrıca Rus bilim insanları için önemli olan şeyin bir ilki gerçekleştiren taraf olmaktan ziyade insanları korumak olduğunu ekledi.

Yetkililere göre, aşı, kamuoyunun kullanımı için tescil edilecek, öncelik ise sağlık çalışanlarına verilecek.