Rus elçi: Gözaltındaki Rusya vatandaşlarının Belarus'un içişlerine müdahale etmeye çalıştığı iddiası asılsız

Rusya'nın Minsk Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev, Belarus'ta yakalanan Rusya vatandaşlarının bu ülkenin içişlerine müdahale etme girişiminde bulunduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

33 Rusya vatandaşının Belarus'ta gözaltına alınması konusunda basın toplantısı düzenleyen Mezentsev, Belarus hükümetinden Rusların yakalanmasına ilişkin dayanak sunmasını beklediklerini belirtti.

Kamuflaj giyilmesinin ve herhangi bir sağlık merkezinde Slav geleneklerinin uygulanmamasının kolluk kuvvetlerinin ikna edici dayanaklar olmadan eylemde bulunması için gerekçe sunmayacağını kaydeden Mezentsev, basının yaşanan gelişmeleri iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerine zarar verecek şekilde yayınlamayacaklarından emin olduğunu ifade etti.

Mezentsev, gelişmelerin Rusya'nın Belarus'un içişlerine müdahale girişimi olarak aktarılmasının hiçbir dayanağı olmadığını ve sadece Rusya-Belarus Birlik Devleti'nin düşmanlarına ikili ilişkileri bozma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Rus diplomat, gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının Belarus'taki siyasi olaylarla bir ilintisi olmadığının da altını çizdi.

Belarus'ta 33 Rusya vatandaşının gözaltına alındığına dair haberlere ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratmak için birtakım çalışmalar yürüttüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulamıştı.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, dün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.