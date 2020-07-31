2020 Uluslararası Halid el-Hatıb Ödülleri’nin sahipleri açıklandı

Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb International Memorial Awards adlı uluslararası ödülün bu yılki kazananların Rusya, Suriye ve Hidistanlı gazetecilerin olduğunu açıkladı.

Suriye’de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına düzenlenen ödülün bu yılki sahipleri belirlendi.

‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Kısa Video’ kategorisinin birincisi Suriyeli gazeteci Muhammed Ali oldu. "İdlib’de ateşkes başladı" adlı röportajı, Rusya ve Türkiye arasında varılan anlaşma sonucu ateşkesin yürürlüğe girdiği Suriye’nin İdlib bölgesindeki durumu anlatıyor.

Rus gazeteci Aleksandr Koneviç, ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Uzun Video’ kategorisinin kazananı oldu. "Suriye’deki Rus askerler” adlı röportaj dizisi, Rus ordusunun Suriye askerlerine ve sivil halka devam eden çatışmanın sonuçlarını üstesinden gelmeye nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor.

Hindistanlı Ruçi Kumar da ‘Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin’ kategorisinde birinciliğe uzanan isim oldu. Kumar’ın "İran neden Afgan mültecileri kitlesel olarak sınır dışı ediyor?" adlı yazısı, İran’daki Afgan mültecilerin bulunduğu zor koşulları anlatıyor. İran her yıl yüz binlerce Afganlıyı ülkelerine geri gönderiyor.

RT Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Anna Belkina, yaptığı açıklamada "Ödülümüz, elinde kamera ve mikrofonla her yıl sıcak noktalara giden savaş muhabirlerinin çalışmalarını ödüllendiriyor. Onlar, küresel koronavirüs salgını sırasında bile çalışmalarına ara vermedi. Katılım için başvuran herkese teşekkür eder, kazananları tebrik ederiz" diye konuştu.