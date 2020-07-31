Rus Dışişleri: Minsk’in Rus vatandaşlarıyla ilgili iddiasının mantıklı bir tarafı yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus tarafının 33 Rus vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili son derece nahoş yorumunun dayanıksız olduğunu belirterek, "Yaşananı, ülkenin iç işlerine dış müdahale olarak gösterme çabası en azından şaşırtıcı" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belarus tarafının 33 Rus vatandaşını gözaltına almasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Belarus tarafının, 33 Rusya vatandaşının gözaltına alınmasıyla ilgili son derece nahoş yorumunun tutulacak hiçbir dalı yok" ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan Rus vatandaşı grubun Minsk üzerinden İstanbul’a gittiği ve ellerinde uçak biletleri dahil gereken tüm evrakların olduğu kaydedilen açıklamada, Belarus topraklarındaki tüm lojistiğin Belaruslu bir şirket tarafından sağlandığına dikkat çekilerek, "Grup, bilinmeyen nedenlerden dolayı Minsk-İstanbul uçağına yetişemedi ve Belarus’ta yeni uçak biletlerinin alınması beklentisiyle kalmak zorunda kaldı" denildi.

"Yaşananı, ülkenin iç işlerine dış müdahale olarak gösterme çabası en azından şaşırtıcı" diyen bakanlık, "Hakikatin tespit edilmesi için Belarus makamlarının elinde gereken tüm evraklar var" diye ekledi.