Putin, Rus topraklarının alıkonulmasını aşırıcılık ile eşit tutan yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke topraklarının bir parçasına el konulması dahil olmak üzere Rusya’nın toprak bütünlüğünün ihlalinin aşırıcılık ile eşit tutulması hakkındaki federal yasayı imzaladı.

Vladimir Putin, ülke topraklarının bir parçasına el konulması dahil olmak üzere Rusya’nın toprak bütünlüğünün ihlalinin aşırıcılık ile eşit tutulmasını öngören federal yasayı imzaladı.

Rusya Devlet Duması Milletvekili Pavel Kraşennikov ve Rus Senatör Andrey Klişas’ın mimarları olduğu yasa tasarısı, Rusya Anayasası’nda kabul edilen revizyonların uygulanması kapsamında hazırlandı.

Aşırıcılık faaliyetlerinin kapsamlı bir şekilde tanımlandığı yasada, ülke topraklarının bir parçasına el konulması dahil olmak üzere Rusya’nın toprak bütünlüğünün ihlali de aşırılık olarak kabul ediliyor.