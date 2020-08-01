Rusya’da eski Habarovsk Valisi Furgal’a destek amacıyla yapılan gösteriye 3 bin 500 kişi katıldı

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Habarovsk kentinde, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla tutuklanan ve görevinden azledilen eski vali Sergey Furgal'a destek amacıyla yapılan izinsiz gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı bildirildi.

Habarovsk Belediyesi’nden yapılan açıklamada, eski vali Sergey Furgal'a destek amacıyla bugün yapılan izinsiz gösteriye yaklaşık 3 bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bölge yönetim binasının bulunduğu meydanda yapılan gösteriye bu kez yaklaşık 3 bin 500 kişi katıldı” ifadelerine yer verildi. Gösterinin olaysız devam ettiği, bazı katılımcıların eski valinin serbest bırakılması ya da açık duruşma yapılması gibi talepleri dile getirdiği ifade edilen açıklamada, “Çağrılar genelde girişim grubundan geliyor, genel olarak insanlar dinleniyor ve aralarında sohbet ediyor” denildi.

Açıklamada ayrıca katılımcıların sayısının, ‘vatandaşların devam eden süreçlere ilgisinin azalması ve mitinglerde sistem dışı muhalefet temsilcilerinin ortaya çıkması’ nedeniyle azalmaya devam ettiği kaydedildi.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre göstericiler, alışılageldik güzergah üzerinden kentin ana caddesinde yürüdü, gösteri nedeniyle şehir trafiğinde zorluklar yaşandı. Kent yönetimi, Habarovsk’ta tüm önlemlere rağmen Kovid-19 vakalarında artış görüldüğünü, toplu etkinliklerin yasak olduğunu hatırlatıyor.

Ne olmuştu?

Eski Habarovsk Valisi Sergey Furgal, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla 9 Temmuz’da gözaltına alınmış ve hemen Moskova’ya sevk edilmişti, orada ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ay süre ile tutuklanmıştı. Furgal tüm suçlamaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Temmuz’da güven kaybı nedeniyle Furgal’ı görevinden almıştı. Furgal'ın yerine vekaleten Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekili Mihail Degtyarev atanmıştı.