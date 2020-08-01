Rusya yurt dışı uçuşlarına yeniden başladı

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle oluşan uzun aradan sonra bugünden itibaren yurt dışı uçuşlarına Türkiye ve İngiltere ile yeniden başladı.

Rusya, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 27 Mart’ta kısıtlama getirdiği tüm yurt dışı uçuşlarına bugünden itibaren Türkiye ve İngiltere ile yeniden başladı. Uçuş kısıtlamasının kaldırıldığı Tanzanya’ya ise henüz sefer konulmadı.

Rusya’nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot’un Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’ndan ilk tarifeli seferi, yerel saatle 07:45’te (TSİ ile aynı) İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Havayolu şirketlerinin yapacağı uçuşlarla ilgili veriler açıklandı

Rusya Federal Havacılık Kurumu’nun (Rosaviatsiya) yaptığı açıklamaya göre başta İstanbul olmak üzere yurtdışı seferleri bugün itibarıyla Aeroflot, Pobeda, Türk Havayolları (THY) ve Pegasus Havayolları tarafından gerçekleştiriliyor.

Aeroflot’un 10 Ağustos’tan itibaren Antalya seferlerini de başlatacağı belirtilen açıklamada, Pobeda havayolu şirketinin de aynı tarihte Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına, 2 Eylül’de ise Dalaman’a uçuşlara başlayacağı ifade edildi.

S7 Airlines ve Rossiya havayolu şirketleri de 10 Ağustos itibarı ile Antalya seferlerine başlayacak, S7 ayrıca Dalaman’a da uçuş gerçekleştirecek.

Azur Air ise 10 Ağustos’ta Moskova, Saint Petersburg ve Rostov’dan Antalya, Bodrum ve Dalaman seferlerine başlayacak.

Aeroflot’un bugünden itibaren açtığı iki tarifeli seferle İngiltere yolcuları Londra’ya ulaşabilecek. Yarın da Londra-Moskova rotasında haftada 2 tarifeli sefer planlayan British Airways’in uçuşlara başlaması bekleniyor.

Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan yapılan açıklamada THY, Pobeda, Azur Air ve iFly şirketlerinin bu havalimanından İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum’a, Wizz Air UK’nın ise Londra’ya uçuş gerçekleştirecekleri vurgulandı.

Rus turistler nereye gitmeyi planlıyor?

Bu arada turizm sektörünün temsilcileri, İngiltere ve Tanzanya’ya belirgin bir talep artışı görmediklerini, ancak Türkiye tatiline büyük ilgi söz konusu olduğunu ifade etti.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye’deki tatil yerlerinin Rus pazarına geri gelmesinin iç turizmi pek fazla etkilemediğini, zira Rusların birçoğunun önceden tatillerini planladıklarını ve şimdi değişiklik yapmak istemediklerini belirtti.

Ayrıca birçok Rusya vatandaşı, ilk charter seferlerle Türkiye yolculuğuna çıkmayı istemeyip, önce ilk turistlerin dönmelerini ve Türkiye ile ilgili izlenimlerini paylaşmalarını beklemeyi tercih ediyor.

Bugünden itibaren Rusya’nın seyahatlere yeniden açtığı ülkelerin listesine Abhazya da eklendi.

Rusya’nın uçak seferlerinin başlatıldığı ülkelerin listesine İsviçre de eklendi

Diğer taraftan koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 15 Ağustos’tan itibaren İsviçre ile uçak seferlerinin yeniden başlatılacağı, seferlerin şimdilik haftada 1 kez yapılacağı bildirildi.

Seferlerin Moskova-Cenevre-Moskova güzergahında karşılıklı olarak gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.