Rus Dış İstihbarat Direktörü Narışkin: Belarus’ta Rusların gözaltına alınmasıyla ilgili olayın çözümlenmesini umuyorum

Narışkin, “Bu olayın bir süre sonra çözüme kavuşması ve üstesinden gelinmesini umuyorum. Bu, iki ülkemiz ve iki halkımız arasındaki dost, kardeş ilişkilerin gelişiminin yararına olur” diye konuştu.

Belarus medyasının bu olaya ilişkin 'çok ama çok mantıksız görünen' yorumlarını şaşkınlıkla karşıladığını dile getiren Narışkin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ek yorumda bulunmayacağım, zira ne de olsa başkanı olduğum servis, diğer ülkelerin politik elitlerinin değerlendirmeleri de içinde bu olayı yakından takip ediyor. Avrupa ülkelerindeki politik elitlerin, iktidar çevrelerinin bu olayı mizansen olarak nitelendirdiğini söylemek isterim. Bu çok üzücü”.