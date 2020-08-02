Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 850 bini aştı: 5427 yeni vaka

Koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya'da son 24 saatte elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamaya göre 5427 yeni vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı 850 bin bandını aşarak 850 bin 870'i gördü. Vakaların 1565'inin semptomsuz olduğu bildirildi.

En fazla vaka 664 ile başkent Moskova'da görüldü. Moskova'yı 199'la Sverdlovsk Bölgesi ve 168'le Hantı-Mansi Özerk Bölgesi izledi.

Son 24 saatte 70 kişi Kovid-19'la mücadelede yenik düşerken toplam ölü sayısı 14 bin 128'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı ise 3648 artarak 650 bin 173 oldu.