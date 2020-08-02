Sobyanin: Moskova'da ikinci koronavirüs dalgası yaşanmıyor

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Sobyanin, birçok ülkede vaka sayısındaki artış yaşandığı bu dönemde Moskova'da ikinci dalga yaşanıyor olabileceği yönündeki görüşleri değerlendirdi.

Şu anda Moskova'da ikinci dalganın söz konusu olmadığını kaydeden Sobyanin, "İkinci dalga, insanların ikinci kez bulaşma tehlikesi altına girdiği dönemdir. Neden bazı bölgelerde ciddi artış görüyoruz? Zira onlar ilk dalgayı, ilk süreci bile geçirmedi" diye konuştu.

Moskova'nın Londra, New York ve Paris gibi bu süreci geride bıraktığını belirten Sobyanin, "Başkentte salgının tepe noktasında günde 6500 yeni vaka tespit edilirken son bir ay içinde günlük artış yaklaşık 650 kişi olarak kaydediliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Sobyanin, önceki günkü açıklamasında Moskova'da günlük vaka sayısının en düşük seviyeye indiğini ancak daha fazla düşüş beklentisi içine girilmemesi gerektiğini söylemişti.

Temmuz ortasındaki bir demecinde de Moskova'da yakın zamanda ikinci dalga beklemediklerini anlatan Sobyanin, "Vatandaşlarımızda sürü bağışıklığı oluşuyor ve bu kısıtlamaları kendimizden emin şekilde kaldırmamıza imkan sunuyor" diye konuşmuştu.

Koronavirüsle mücadele merkezinin bugünkü açıklamasına göre başkent Moskova'da tespit edilen yeni vaka sayısı 690 oldu.