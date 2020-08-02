Rospotrebnadzor Başkanı Popova: Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili olacağından eminim

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısının güvenli ve etkili olacağından emin olduğunu belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Popova, "Rusya'da geliştirilen aşının tamamen güvenli ve etkili olacağından şüphem yok" dedi.

Güvenliği konusunda şüphe bulunan hiçbir aşının Rusya pazarına girmediğinin altını çizen Popova, "Aşıların kalitesi konusunda çok titiziz ve bu konuda ciddi denetimler yapıyoruz. Herhangi bir aşının vurulmasından sonra oluşan her kızarıklığı dikkate alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şu anda dünyadaki hiçbir aşı geliştiricisinin aşı vurulduktan sonra oluşacak koronavirüs bağışıklığının kalıcılığına dair bilgi sahibi olmadığını kaydeden Popova, Rus aşısının kalıcı ve uzun süreli bir bağışıklık oluşturmasını umduğunu vurguladı.

Rospotrebnadzor bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi Direktörü Rinat Maksutov da bugünkü açıklamasında geliştirdikleri aşının üretimine kasım ayında başlamayı ve yıl sonu gibi aşılama safhasına geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Sağlık Bakanı Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının ekimden itibaren toplu halde yapılmasının planladığını kaydetmişti.