Rusya’da eski Habarovsk Valisi Furgal’a destek yürüyüşü ilk kez yapılmadı

Rusya’nın Uzak Doğu bölgesindeki Habarovsk kentinde, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla tutuklanan ve görevinden azledilen eski vali Sergey Furgal'a destek amacıyla yapılan gösterilerin 22’ci gününde ilk kez yürüyüş yapılmadı.

Sputnik muhabirinin aktardığına göre, Eski Habarovsk Valisi Sergey Furgal’ın 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla tutuklanması ve ardından görevinden azledilmesi ile ilgili protestoların 22’ci gününde ilk kez yürüyüş yapılmadı.

Öğle vakti yürüyüşlerin başladığı Lenin Meydanı’nda sadece birkaç düzinelik bir grup toplandı, sloganlar atılmadı. Bir saat sonra yağmur başlayınca göstericiler dağılmaya başladı.

Habarovsk Belediyesi’nden bir yetkili yürüyüşün yapılmadığını doğruladı. Yetkili, “Muhtemelen insanlar yoruldu” diye konuştu.

Ne olmuştu?

Eski Habarovsk Valisi Sergey Furgal, 2000’li yıllarda ‘organize suç örgütüne üye olma ve cinayetler organize etme’ iddiasıyla 9 Temmuz’da gözaltına alınmış ve hemen Moskova’ya sevk edilmişti, orada ise çıkarıldığı mahkeme tarafından 2 ay süre ile tutuklanmıştı. Furgal tüm suçlamaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Temmuz’da güven kaybı nedeniyle Furgal’ı görevinden almıştı. Furgal'ın yerine vekaleten Liberal Demokrat Partisi'nden Duma milletvekili Mihail Degtyarev atanmıştı.