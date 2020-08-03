'Rusya ABD'nin AGİT'ten çıkarılmasını talep etmeyecek’

Rus Kommersant gazetesine konuşan Aleksandr Lukaşeviç, Rusya tarafının ABD'nin AGİT’ten çıkarılmasını talep etmeyeceğini ifade etti.

Lukaşeviç, “Amerikalıların AGİK/AGİT'in kurulmasıyla Avrupa bütünleşme sürecinin kapsamlı bir hal aldığını anlamaları için gayret ediyoruz” diye konuştu.

AGİT'in Avrupa güvenlik sistemindeki rolünün gözle görülür bir şekilde güçlenmesinin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) etkisinde azalmaya yol açacağına dikkat çeken Lukaşeviç, bu durumun Washington’un lehine olmadığını ve ABD'nin ‘AGİT'in kurumsal gelişimini engelleme’ girişimlerinin bunu gösterdiğini vurguladı.

Rusya’nın teşkilattan ayrılma niyetinde olmadığını, Moskova’nın her zaman AGİT’e güçlü bir şekilde bağlı kaldığını belirten Lukaşeviç, “Teşkilatın tüm eksiklerini görüyoruz, fakat aynı zamanda bu kuruluşun imkanlarının kesinlikle tükenmediğine inanıyoruz. AGİT, diyalog ve işbirliği için benzersiz bir platformdur. Şu anki koşullarda böyle bir mekanizmanın yeniden kurulması imkansız” ifadelerini kullandı.