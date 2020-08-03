Rostov'dan ilk uluslararası uçuş İstanbul'a yapıldı

Platov Havaalanı basın servisinden yapılan açıklamada, “İlk uluslararası uçuş Moskova saatiyle 4.21’de İstanbul'a kalkan uçakla başladı. Uçağa 182 yolcu kayıt yaptırdı" denildi.

İstanbul uçuşları pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak. Uçuşlar Airbus A319 / A320 uçaklarıyla gerçekleştirilecek.

Rusya, Cumartesi günü birkaç ülke ile Mart ayında durdurduğu uçuşları yeniden başlattı. 1 Ağustos’tan itibaren İngiltere, Türkiye ve Tanzanya’ya uçuşlar yeniden başladı. Türkiye’ye olan uçuşlar bugünden itibaren Ankara ve İstanbul’a, 10 Ağustos’tan itibaren ise Antalya, Bodrum ve Dalaman’a olmak üzere iki kademeli olarak başlatılıyor.