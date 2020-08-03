Rusya Birleşik Uçak Şirketi, ‘Ohotnik’ İHA’larını 2024’te Rus ordusuna teslim edecek

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki Birleşik Uçak Şirketi (OAK), ‘Ohotnik’ (Avcı) adlı en yeni insansız hava aracının (İHA) Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne 2024’te teslim edileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştiren OAK Başkanı Yuriy Slyusar, “Savunma Bakanlığı'ndan teslimatın 2024’te yapılması için geliştirme çalışmalarını hızlandırma ve mümkün olduğunca ‘sola’ kaydırma görevini aldık. Bu nedenle, şimdi meslektaşlarımızla bu konuda aktif olarak çalışıyoruz” dedi.

Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının muharebe yetenekleri modernizasyondan sonra iki kat arttı

Slyusar, Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının muharebe yeteneklerinin modernizasyondan sonra iki kat artığını belirterek şunları ifade etti:

“Yeni silah seti, yeni modifiye motorları, yeni pervaneleri ve yeni yerleşik elektronik ekipmanıyla aslında makinenin savaş yetenekleri modernizasyondan sonra iki kat arttı.”

Modernizasyon sırasında uçağın planör ünitelerinin değiştirildiği ve kanatlarının güçlendirildiğine vurgu yapan Slyusar, “Uçuştan sonra testler devam edecek ve uzun menzilli stratejik füze taşıyıcıları filosunun tümünün modernizasyonu devam edecek” dedi.