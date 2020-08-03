Rusya, 7 Latin Amerika ülkesi ve Güney Afrika'ya Avifavir adlı koronavirüs ilacını gönderecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubunun ortak şirketi Kromis, Kovid-19'un tedavisi için geliştirilen Avifavir isimli ilacı 7 Latin Amerika ülkesi ve Güney Afrika'ya sevkiyatı üzerinde anlaştı.

RDIF ve Himrar’ın açıklamasına göre, Kromis şirketi Avifavir ilacının Arjantin, Bolivya, Honduras, Paraguay, El Salvador, Uruguay ve Ekvador'a satışına yönelik Bolivyalı Sigma Corp S.R.L ile münhasır sözleşme imzaladı.

Anlaşmada en az 150 bin paket Avifavir'in sevkiyatı öngörülüyor. Ayrıca Bolivya’daki partner üretim alanına, ilacın hazır forumunu elde etmek için gerekli teknoloji de temin edilecek. Böylece ilacı bekleme süresi, lojistik masraflar ve hastaların tedavisinde kullanım için harcanan süre azaltılabilecek.

Kromis ayrıca Güney Afrika’daki hastaların tedavisi için 3Sixty Biopharmaceuticals şirketi ile Avifavir sevkiyatı için bir distribütörlük anlaşması imzaladı.

'Partnerlerimizin ilacımızı satın alma taleplerine karşılık verdik'

Kromis Genel Müdürü Andrey Blinov, "Rusya’da sağlık hizmetlerinin ihtiyacını karşılamak için gerekli miktarda Avifavir üretiyoruz. Bu da iç talepte bir zarara yol açmadan yurtdışına sevkiyat yapma olanağı veriyor. Güney Afrika şu anda salgınla ilgili durumun şiddetlenmesinden dolayı zor bir dönemden geçiyor. Biz de partnerlerimizin ilacımızı satın alma taleplerine karşılık verdik. İlacın yardımıyla Güney Afrika’daki partnerlerimizin koronavirüsün yayılmasını önleme ve çok sayıda hayat kurtarmayı başarmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Avifavir ilacı dünyada koronavirüse karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri ve klinik testlerinde etkinliğini kanıtladı. İlaç mayıs ayında Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmişti.