Türkiye'nin ilgilendiği Rus MS-21 yolcu uçağı, bu yıl yerli motorla uçacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştiren OAK Başkanı Yuriy Slyusar, "Bu yıl bizim için en önemli olay, MS-21 yolcu uçağının yerli PD-14 motoruyla uçmaya başlayacak olmasıdır. Bununla ilgili çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlamalıyız" dedi.

OAK Başkanı Slyusar, "İrkutsk'ta motorlar halihazırda uçağa monte edildi, şu anda gerekli ayarlamalar yapılıyor ve yıl sonuna kadar MS-21 uçağı yepyeni PD-14 motoruyla ilk uçuşunu gerçekleştirecek" bilgisini paylaştı.

Şimdiki halde MS-21'lerde ABD üretimi PW1400 motoru kullanılıyor.

ABD üretimi PW1400 motoruyla donatılan MS-21'lerin mevcut versiyonu MS-21-300 olarak adlandırılıyor ve bu günlerde sertifikasyon testlerine tabi tutuluyor.

Rus yapımı PD-14 motorlarıyla donatılacak olanlar ise MS-21-310 adını alacak.

Türkiye 2017'den beri ilgili

Türkiye'nin MS-21'lere ilgisi ilk olarak 2017 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mart 2017'de Rus mevkidaşı Putin'le yaptığı görüşmede MS-21 tipi Rus yolcu uçaklarıyla ilgilendiklerini söylemişti.

İrkutsk merkezli uçak üreticisi İrkut şirketi de MS-21 için bazı Türk havayolu şirketiyle görüşme halinde olduklarını açıklamıştı.

Prömiyerini İstanbul'da yaptı

Haziran 2019'da Moskova'da düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na katılan Erdoğan, Putin'le MS-21 yolcu uçağının kabin ve kokpitini incelemişti.

MS-21, ilk yurtdışı uçuşunu geçen sene TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak üzere Türkiye'ye yapmıştı.

TEKNOFEST'te MS-21'in prömiyeri yapılmıştı.