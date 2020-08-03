RDIF: Koronavirüs aşısı üretiminin yıl sonuna kadar ayda 10 milyon seviyesine çıkmasını bekliyoruz

‘15’ten fazla ülkeye ‘Avifavir’ ilacının sevkiyatını yaptık’

Rossiya-24 televizyonunda konuşan Dmitriyev, “Gamaley Enstitüsü sayesinde çok güvenli bir yaklaşım geliştirdik. Aşı gerçekten de aktif şekilde kullanılacak. Sayın (Sağlık Bakanı Mihail) Muraşko’nun dediği gibi,Rusya’da isteyen kişiler arasında toplu aşılama başlayacak. Alium ve R-Farm şirketleri aşının üretimini gerçekleştirecek. Yıl sonuna kadar Rusya’da aşı üretiminde ayda yaklaşık 10 milyon seviyesine çıkmayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dmitriyev, “Bu alanda büyük başarılar elde etmemiz nedeniyle övünebiliriz. İlacı 15’ten fazla ülkeye gönderdik. Bu çok önemli, zira aslında, belirli bir sayıdaki ülkelere sevkiyatı yapılan yalnızca iki uluslararası antiviral ilaç var. Biri ABD’nin Remdesivir’i, biri de bizim Avifavir ilacımız. Remdesivir ilacının yüzde 90’ı ABD tarafından satın alındı. Bu nedenle 15 ülkenin bizim ilacımızı alması şaşırtıcı değil” dedi.

Rusya, Brezilya ve Hindistan da dahil olmak üzere Avifavir ilacının üretimi konusunda en az 20 ülke ile görüşüyor.

Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubunun ortak kuruluşu Kromis, Kovid-19'un tedavisi için geliştirilen Avifavir isimli ilacın 7 Latin Amerika ülkesi ve Güney Afrika'ya sevkiyatı üzerinde anlaştığını duyurmuştu.