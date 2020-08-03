Rus uzman: Koronavirüs biyolojik silah kavramını değiştirdi

Gergokov, ünlü Rus doktor Leonid Roşal'ın yeni tip koronavirüsün ortaya çıkardığı durumu ‘biyolojik savaş provası’ olarak nitelemesini Sputnik'e değerlendirdi.

Gergokov, koronavirüsün biyolojik silah kavramını değiştirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Daha önce, biyolojik silahların sadece anında öldüren ölümcül enfeksiyonlar olduğu düşünülüyordu, ancak Kovid-19 pandemisinden sonra bu konudaki yaklaşımlar değişebilir. Bu kadar yüksek bir ölüm oranına sahip olmayan, ancak askeri birlikler arasında hızla yayılarak ve çok sayıda kişiyi etkileyerek kademeli olarak devre dışı bırakmayı garanti eden, koronavirüs enfeksiyonuna benzer bir virüsün ortaya çıkması muhtemeldir.”

Bu tür virüslerin ortaya çıkma olasılığına karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dikkat çeken Gergokov, “Sonuçta, nükleer bir savaşa karşı önlemler alıyoruz, koruma araçlarımız var. Ordu, aralarında biyolojik silahların da bulunduğu kitle imha silahlarının kullanılabileceği koşullara ilişkin eylem planları üzerinde çalışıyor” dedi.

Rusya’nın Kovid-19’la mücadelede bir çok ülkeye göre daha hızlı mobilize olduğuna vurgu yapan Gergokov, “Bugün, Rusya’nın bu enfeksiyonla çoğu ülkeden daha iyi mücadele etmeye hazır olduğu görüldü, hızlı bir şekilde harekete geçebildik, bu tür hastaların tedavi edilebileceği yerler inşa ettik. Tedavi taktikleri ve belli ilaçlar var. Aşı hızlı bir şekilde oluşturuluyor” şeklinde konuştu.

Rusya Ulusal Acil Çocuk Cerrahisi ve Travmatoloji Enstitüsü Direktörü Leonid Roşal, Forbes dergisine verdiği demeçte, Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu durumun bir biyolojik savaş provası olduğunu belirterek "Bu virüsün insanlar tarafından üretildiğini söylemiyorum. Bunun için yeterli dayanak yok ve ayrıca ben bir virolog değilim. Ancak bu, ülkenin biyolojik güvenliği de dahil olmak üzere sağlık sisteminin dayanıklılığına yönelik bir test" ifadelerini kullanmıştı.