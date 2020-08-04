Rusya'dan Afganistan’daki hapishaneye yapılan saldırı ile ilgili açıklama: Kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, IŞİD tarafından Afganistan’ın Celalabad kentindeki bir hapishaneye düzenlenen ve en az 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırı kınandı. Rus Dışişleri, ülkede bulunan IŞİD’e ait noktaları ortadan kaldırmak için kapsayıcı tedbirler alma çağrısı da yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, “IŞİD militanlarının 3 Ağustos’ta Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan hapishaneye gerçekleştirdiği ve en az 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, son zamanlarda ülkenin diğer kentlerinde yapılan saldırıların yanı sıra bu saldırı da IŞİD’in eskisi gibi Afganistan’ın güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu ve bölgedeki durumu istikrarsızlaştırma hususunda ciddi bir etken olduğunu gösteriyor.

Rus Dışişleri, Afganistan yönetimi, ABD ve NATO güçlerine, ülkedeki IŞİD’in mesken edindiği merkezleri ortadan kaldırmak için amacına uygun, koordine ve kapsayıcı tedbirler alma çağrısı da yaptı.

Afganistan'ın Nangarhar vilayetindeki cezaevine yönelik silahlı ve bombalı saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmişti.