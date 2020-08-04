Kırım temmuz başından bu yana neredeyse 1.5 milyon turist ağırladı

Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, tatil sezonunun tam anlamıyla başladığı 1 Temmuz’dan bu yana yarımadada 1.4 milyondan fazla turistin tatil yaptığını belirtti.

Aksenov, Rus sosyal paylaşım sitesi Vkontakte’den yaptığı açıklamada, “01-31 Temmuz döneminde Kırım’da 1 milyon 432 bin turist tatil yaptı. Bunların yüzde 31.9’u uçakla, 62.7’si Kırım Köprüsü’nden otomobil ve otobüslerle, yüzde 5’i demiryoluyla, yüzde 1’den az bir kısımsa yurtdışından Rusya sınırını geçerek geldi” ifadelerini kullandı.

Aksenov, temmuz boyunca dinlenme tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80’e ulaştığını vurguladı.

Kırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık olarak üç ay boyunca otel ve sanatoryumların turistlere kaplarını kapalı tutmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla tatil sezonunu tam anlamıyla başlatmıştı. Yerli vatandaşlar içinse kısıtlamalar 15 Haziran’da kaldırılmıştı.

Aksenov, haziran başlarında Kırım’ı ziyaret eden turistlerin sayısının, 7.43 milyon kişinin ağırlandığı geçen yıla göre yüzde 10-15 oranında azalabileceğini öngörmüştü.