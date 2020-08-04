RST: Rusya’da Türkiye turlarına talep, ülkeye giriş kurallarının tam olarak anlaşılamaması nedeniyle beklenenden düşük

Rusya Turizmciler Birliği (RST) Sözcüsü İrina Tyurina, Rus turistlerin Türkiye turlarına talebinin düşük kalmasının nedeninin ülkeye gittiklerinde karantinaya alınma korkusu ve Rusya’ya döndükten sonra Kovid-19 testi yaptırma gerekliliği olduğunu ifade etti.

Tyurina, “Ruslar Türkiye’ye giriş kurallarını sonuna kadar anlamış değil, yüksek ateş saptandığında gözlem altında kalmaları gerekeceğinden korkuyorlar. Eve döndükten sonra test yaptırıp belge almayı da pek isteyen yok, zira bu, zaman, para ve rahatsızlık anlamına geliyor. İnsanlar, tatil yaparken sorunlarla uğraşmak istemiyor” diye konuştu.

‘Serbest giriş faktörü, seyahat için destinasyon seçerken belirleyici olabilir’

Türkiye’ye giriş koşullarının netleştirilmesi ve kolaylaştırılması yönünde adımlar atılmadıkça bu ülkeye seyahate gerçek anlamda toplu talebin oluşmayacağına dikkat çeken Tyurina, şöyle konuştu:

“Serbest giriş faktörü, seyahat için destinasyon seçerken belirleyici olabilir. Rusya’nın güneyindeki tatil yerlerine yönelik talepteki sert artış, yetkililerin ülkenin diğer bölgelerinden gelenler için giriş koşullarını yumuşattıktan sonra başladı. Abhazya’da da durum aynı. Türkiye’ye talepte ise aksine, Ruslar arasında oldukça popüler olmasına rağmen, giriş ve çıkışlarda epidemiyolojik önlemleri karşılarına çıkmaya başladıktan sonra yavaşlama oldu.”

Türkiye’de tatil yapmak isteyen Ruslara girişte uygulanan prosedür

Ruslardan, Türkiye’ye giriş yaparken Kovid-19 negatif test sonucu istenmiyor. Buna rağmen uçakta (yüksek ateş, öksürük gibi) koronavirüs semptomlarını taşıyan birilerinin ortaya çıkması halinde bu kişilere ücretsiz olarak PCR yöntemi ile hızlı test yapılıyor. Sonuç pozitif çıkarsa hasta turist, yaptırdığı sigorta ile tüm tedavi masrafları karşılanmak üzere kliniğe sevk ediliyor.

Havalimanında ayrıca hastanın yakın çevresindeki kişilere de ücretsiz test yaptırmaları öneriliyor, bu kişiler otomatik olarak gözlem atına alınmıyor.

Rusya’ya geri dönen turistler ise, İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) kuralları gereğince 3 gün içinde, seyahatten önce başvurdukları Kovid-19 testini yaptırarak devlet hizmetleri sitesinde yayınlaması gerekiyor.