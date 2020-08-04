Rusya: İsrail’in Suriye’ye füze saldırılarını şiddetle kınıyoruz

İsrail’in dün Golan sınırından sızma girişimi yaşandığı gerekçesiyle Suriye’ye düzenlediği hava saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tel-Aviv’in tüm sorumluluğu Suriye tarafına yıktığına dikkat çekerek saldırının hedefinde gözlem noktalarının, hava savunma sistemlerinin, tarafsız kontrol sistemlerinin ve Suriye ordusu komuta noktalarının bulunduğunu hatırlattı.

Açıklamada, “Bu eylemleri şiddetle kınıyor, İsrail ve Suriye arasındaki ilişkilerde yeni bir gerilimden dolayı ciddi endişemizi ifade ediyoruz. İsrail yönetimini, tüm Ortadoğu bölgesi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bu tür adımları tekrarlamaya karşı uyarıyoruz” ifadesine yer verildi.

Suriye’nin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne desteği yineleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Her iki tarafı itidal sergilemeye ve gerilimin tırmanmaya devam etmesine izin vermemeye çağırıyoruz” dedi.