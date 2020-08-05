Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya sınırında seferberlik ilan etti

Belarus Savunma Bakanlığı Sözcüsü Natalya Gavrusik, ülkenin kuzeyinde yer alan Vitebsk bölgesinde 11 Ağustos’tan itibaren yedek askeri personel bilgi tazeleme eğitimleri için seferberlik başlatılacağını belirtti.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklama yapan Gavrusik, Belarus’un kuzeyinde yer alan Vitebsk bölgesinde 11 Ağustos’tan itibaren yedek askeri personel bilgi tazeleme eğitimleri için seferberlik başlatılacağını ifade etti.

Gavrusik, “Askeri eğitim görmüş yedek personelin eğitim kamplarında bilgi tazelemesi, orduda sürekliliği olan bir süreçtir. Yedek askeri personel, yıl boyunca sürekli olarak süreleri farklı olan eğitim kamplarına çağrılıyor” diye konuştu.

Gavrusik ayrıca seferberlik çağrı kağıdının gelmesinin, mutlaka eğitime katılma anlamına gelmediğini, belgelerin ve askeri açıdan sorumlu kişilerle ilgili verilerin güncellenmesinin askerlik şubelerinin olağan çalışması olduğunu vurguladı.

Daha önce birçok Telegram kanalında yayınlanan mesajda, Rusya sınırına yakın konumda olan Vitebsk bölgesinin askeri yükümlülüğü olan yedek personelin (başkanlık seçimlerinden sonraki güne denk gelen) 10 Ağustos’ta 25 günlük eğitim için toplanma çağrısı gönderildiği belirtilmişti.

Belarus’ta devlet başkanlığı seçimleri önümüzdeki pazar yapılacak

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak. Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.