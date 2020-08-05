Rus Sanayi Bakanı Manturov, Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk aşının seri üretimi için tarih verdi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Gamaleya Enstitüsü’nün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilk aşının seri üretimine önümüzdeki eylülde geçileceğini duyurdu. Üretimi ‘Generium’, ‘R-Farm’ ve ‘Binnofarm’ şirketleri gerçekleştirecek.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rus basınına yaptığı açıklamada Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği ilk aşının seri üretimine eylül ayında geçileceğini, üretimin ‘Generium’, ‘R-Farm’ ve ‘Binnofarm’ adlı şirketler tarafından gerçekleştirileceğini belirtti.

“Üretimin eylül ayında başlamasını bekliyoruz” diyen Manturov, şirketlerin şu anda üretime başlamak üzere hazırlıklarını sürdürdüklerini, teknolojilerdeki hata ayıklama çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Manturov, “Şirketlerin bazıları ise başta reaktör olmak üzere ek ekipman satın alıyor” diye konuştu.

Bu yıl ilk etapta aşıdan ayda birkaç bin doz üretileceğini ifade eden Manturov, önümüzdeki yılbaşından itibarense şirketlerin üretimlerini birkaç milyona çıkaracaklarını vurguladı.

Rusya'da aşı çalışmaları

Rusya’da koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi ve İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi yer alıyor.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nin aşısının klinik denemelerinin ikinci aşamasında sona yaklaşıldı, aşı adayı ağustosta ‘koşullu olarak’ tescil edilecek ve ardından 1.600 kişi ile son klinik denemeyi yapacak.

Vektör’ün klinik denemeleri ise eylülde sona erecek, ardından bu aşı adayı da tescil edilecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, aşının ilk partisinin ekimde üretilmesi planlandığını açıklamıştı.