MiG-31 avcı uçağı, Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç'e ait elektronik harp uçağına önleme yaptı

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rusya sınırlarına yaklaşan Norveç'a ait bir elektronik harp uçağına Rus avcı uçağı tarafından önleme yapıldığını duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre bugün Barent Denizi'nin hava sahasını kontrol eden Rus sistemleri, bir hava hedefinin Rusya'nın devlet sınırlarına yaklaştığını tespit etti.

Kuzey Filosu için hava savunması sağlayan Rus askeri birliklerine ait MiG-31 uçağı, Norveç uçağına önleme yapmak üzere havalandı ve uçağın Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait Falcon 20 tipi elektronik harp uçağı olduğunu tanımladı.

Norveç uçağının Rusya sınırlarından uzaklaşması üzerine MiG-31, üssüne sorunsuz bir şekilde dönüş yaptı.

Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi, MiG-31'in tüm uçuş boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına kati biçimde uyduğunu ve Norveç uçağının Rus sınırlarını ihlal etmesine izin vermediğini vurguladı.