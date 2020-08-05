Rusya'da ilk kez bir kadın lokomotif makinisti oldu

Rusya Demiryolları (RZhD) şirketi, ülkede ilk kez genç bir kadının lokomotif makinistliği yapacağını duyurdu.

Rusya'da, kadınların makinist olarak çalışmasına ancak 2021’de izin verilmesi planlanıyor.

RZhD Genel Müdür Yardımcısı Oleg Valinskiy, şirkete ait ‘Gudok’ gazetesine açıklamasında, makinist adayı olabilmek için en az 3 yıl makinist yardımcılığı yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde ilk kez lokomotif makinisti mesleğini, Moskova Demiryolları ve Şehir Ulaşımı Koleji’ni birincilikle tamamlayan genç bir kadın icra edecek. İlk makinist kadın 21 yaşındaki Sofya Dorofeyeva olacak" ifadelerini kullandı.

Dorofeyeva’nın 2 yıllık eğitim aldığını, eğitimin teorik ve pratik derslerden oluştuğunu anlatan Valinskiy, genç kadının deneyim kazanması için 1 Ocak 2021’de elektrikli çoklu birim (EMU) makinist yardımcısı olarak işe başlayacağını ve sonra gereken tecrübeyi kazandıktan sonra makinist olarak çalışacağını söyledi.