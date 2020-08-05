Rusya’da yabancı öğrencilerin istihdamı prosedürü kolaylaştırıldı

Rusya Eğitim ve Bilim Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya’daki yabancı öğrencilerin eğitimleri sırasında iş bulmalarının daha kolay olacağı, bunun için artık özel izinler veya patent almalarına gerek kalmayacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'daki yabancı vatandaşların hukuki durumlarına ilişkin yasada yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinden sonra, yabancı öğrencilerin istihdam için sadece eğitim kurumlarından Rusya’da eğitim gördüklerine dair bir belge almalarının yeterli olacağı belirtilerek, “Bu durumda, işverenin yabancı işçileri çekmek ve çalıştırmak için izin almasına gerek kalmayacak” denildi.

Rusya'daki yabancı vatandaşların hukuki durumlarına ilişkin yasada yapılan değişiklikle, yabancı öğrencilerin eğitimlerinden arta kalan zamanda ülkenin herhangi bir bölgesinde, istedikleri her alanda çalışmalarına izin veriliyor. Öğrencilerin diplomalarını aldıktan sonra işverenle yapmış oldukları sözleşmeyi feshetmeleri gerekiyor. Yasada değişiklikler yapılmadan önce, yabancı öğrenciler sadece tatil sırasında ve sadece öğrenim gördükleri eğitim kurumlarının bünyesinde çalışabiliyordu.

Daha önce Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüs salgınıyla bağlantılı yeni risk durumlarının ortaya çıkmaması halinde ülkede yeni eğitim ve öğretim yılının her zamanki gibi eylül ayında başlayacağını belirtmişti.

Golikova, üniversitelerin yeni eğitim ve öğretim yılı açılışını iki ayı geçmemek kaydıyla erteleyebileceğini, ancak yüksek öğretim kurumlarının yüzde 92’sinin akademik yıla geleneksel format olan 1 Eylül’de, geriye kalan yüzde 8’inin ise 14 Eylül'de başlamayı planladığını kaydetmişti.

Golikova ayrıca, yabancı öğrencilerin uzaktan eğitimle öğrenimlerine devam edebileceklerini ifade etmişti.