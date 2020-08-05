Medvedev: Moskova-Minsk ilişkileri, Belarus'taki seçim kampanyası sırasında 'bozuk para' haline geldi

İktidardaki Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Dmitriy Medvedev, katıldığı bir etkinlikte son dönemde Rusya ile Belarus arasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Medvedev, "Bugün Rusya-Belarus ilişkilerinin, hatta Birlik Devleti'nin Belarus'taki seçim kampanyası sırasında bozuk para haline geldiğini görmememiz mümkün değil. Üstelik orada her ne olursa olsun, yaşanan çeşitli gelişmelerin 'düşman algısı yaratma ve bu algı yardımıyla siyasi sonuç elde etme' olarak tanımlanan karmaşık siyasi teknolojinin bir parçası olduğu düşüncesinden de uzaklaşmak mümkün değil" ifadelerini kullandı. Medvedev'in 'bozuk para' tabirini 'kolayca gözden çıkarılabilecek bir şey' anlamında kullandığı anlaşılıyor.

Medvedev, yaşananların sadece kırıcı olmakla kalmadığını aynı zamanda çok üzücü olduğunu ve sonuçlarının da üzücü olacağını vurguladı.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Rusya'nın Belarus'ta istikrarsızlık yaratma girişiminde bulunduğu iddiaları başta Kremlin olmak üzere Rus yönetimi tarafından reddedilmişti. Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti.

Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.